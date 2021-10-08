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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddeler ile bağlantı yollarında trafik ağır seyrediyor. İşinden çıkıp evine gitmek isteyen vatandaşlar ise toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda ise TEM otoyolu Ankara yönündeki trafik yoğunluğu Acıbadem ayrımından başlayarak, Çamlıca gişelerine kadar devam ediyor. D-100 Karayolunda ise Uzunçayır ve Fikirtepe'de yoğunluk gözleniyor. Şile yolu Ümraniye mevkisinde de trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu Haramidere mevkisinde trafik Avcılar istikametinde ilerlerken yan yolda yoğunluk görülüyor. Büyükçekmece yönünde ise trafik karayolunda ve yan yolda yoğun seyrediyor.

Fatih Eminönü civarı ile Alibeyköy'den Eyüpsultan istikametine trafik akıcı seyrederken, aksi yönde yoğunluk yaşanıyor. Fatih Vatan Caddesi'nden Aksaray yönüne ve Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artıyor.

TEM'de Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk Seyrantepe noktasında, D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü çıkışında daha da artıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan İBB CepTrafik verilerine göre saat 18.10 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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