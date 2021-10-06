Trafik yoğunluğu yaşanıyor

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinde artan trafik akışındaki yoğunluk devam ediyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolu Şirinevler'den itibaren Ankara istikametinde Haliç Köprüsü'ne kadar trafikte yoğunluk yaşanırken, TEM oto yolu Mahmutbey gişelerinden itibaren Esenyurt'a kadar olan kısımda trafik yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece istikametinde trafikte yoğunluk görülürken, Büyükçekmece yönünde trafik akışında sıkıntı yaşanmıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de trafik yoğunluğu oluşurken,

Kozyatağı'ndan Avrasya Tüneli istikametindeki trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

TEM otoyolunda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde Altunizade'de, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde de Kavacık'ta yoğunluk oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na kentte 09.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak kaydedildi.