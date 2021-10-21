Trafik kazasında 1 kişi öldü
AA / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel
Bahçelievler D-100 karayolunda karşıya geçmeye çalışan yaya, taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler D-100 karayolunda karşıya geçmeye çalışan yaya, taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
D-100 karayolu Avcılar yönünde seyreden H.Y. idaresindeki 34 TBK 56 plakalı taksi, yolun karşısına geçmekte olan kişiye çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede hayatını kaybettiği tespit edilen yayanın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.