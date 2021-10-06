İstanbul'da trafik çilesi büyüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da trafik çilesi büyüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da trafik çilesi büyüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında inşaatının tamamlanması gereken Ataköy İkitelli metro hattı sebebiyle 7 yıldır Bahçelievler'in bir çok noktasında vatandaşlara trafik çilesi yaşatıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında inşaatının tamamlanması gereken Ataköy İkitelli metro hattı sebebiyle 7 yıldır Bahçelievler'in bir çok noktasında vatandaşlara trafik çilesi yaşatıyor. Yenibosna Çobançeşme Kavşağında mesai başlama ve bitiş saatlerinde trafik durma noktasına gelmesi havadan görüntülendi. Kilometrelerce oluşan trafikte kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Ataköy ile İkitelli arasında 2018 yılında bitirilmesi gereken metro inşaatı tamamlanmadığı için bölgede yaşanan trafik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah iş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar Yenibosna Çobançeşme kavşağında metro şantiyesi nedeniyle kapatılan yol nedeniyle uzun süre trafikte kalıyor. E-5 karayolundan Çobançeşme Kavşağına bağlanmak isteyen araçlar metro şantiyesi nedeniyle yoğun trafik oluşturdu. Basın Eksperes'ten Çoban çeşme kavşağına bağlanmak isteyen araçlar trafiği daha yoğunlaştırıyor. Çobanşeşme kavşağı çevresinde 2-3 kilometre boyunca uzanan araç kuyrukları havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde uzun süre trafikte kalan araç sürücüleri duruma tepki gösterdi.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK DEDİLER ANCAK GÖREMEDİK"

İşe gitmek için uzun süre trafikte beklediğini ifade eden Burak Tavşancı, "30 dakikadır Çobançeşme kavşağında bekliyoruz. Eskiden 5 dakikada gittiğimiz mesafeyi şimdi 30 dakikada geçemiyoruz. Her sabah bu çileyi çekiyoruz, bu trafik sorununa bir çözüm bulmaları gerekiyor. Her şey güzel olacak dediler ancak göremedik böyle bir şey. Tek yaptıkları metro pankartını asmak oldu" ifadelerini kullandı.

"TRAFİK NEDENİYLE ÇOK ŞİKAYETÇİYİM"

Okula gitmek için trafik nedeniyle yolda inmek zorunda kalan lise birinci sınıf öğrencisi Enes Altunışık, "Geldiğim yer uzak olduğu için erken çıkıyorum, trafik nedeniyle servis aracımız bizi yolda bırakmak zorunda kaldı. Trafik nedeniyle çok şikayetçiyim okula derslerimize geç kalmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

"ARABALARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDUM"

İşe gitmek için saatlerce trafikte kaldığını ifade eden Ferhat Dursun, "Trafik her gün giderek artıyor. Bugün daha fazlaydı. Dolmuş bizi yol ortasında bıraktı inen insin dedi. Yol ortasında indik karşıya geçmeye çalışırken arabaların altında kalmaktan son anda kurtuldum. Bu durumdan çok şikayetçiyim. Karşıya geçmeye çalışıyoruz yaya geçidi bulunmuyor" ifadesini kullandı.

Ataköy ile Basın Ekspres İkitelli arasında 12 istasyondan oluşan metro, saatte 35 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. 2018 yılında bitirilmesi planlanan yer altı ve istasyon çalışmaları 3 yılı aşkın süre aksadı, İmamoğlu yönetiminin yaptığı açıklamalarda 2021 yılı sonunda bitirileceği bildirildi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

İstanbul'da trafik çilesi büyüyor

İstanbul'da trafik çilesi büyüyor

İstanbul'da trafik çilesi büyüyor

İstanbul'da trafik çilesi büyüyor

İstanbul'da trafik çilesi büyüyor

İstanbul'da trafik çilesi büyüyor

İstanbul'da trafik çilesi büyüyor

İstanbul'da trafik çilesi büyüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sanayi sitesinde asit ile siyanürü karıştıran 11 işçi, çıkan gazdan zehirlendi

Sanayi sitesinde asit ile siyanürü karıştıran 11 işçi, çıkan gazdan zehirlendi

 İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mithat Sancar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bülent Ersoy Hazal Kaya Düm Tek Tek
Spor Muslera Mesut Özil Kim Min-jae Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ersun Yanal Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da trafik çilesi büyüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:41:23. #1.13#