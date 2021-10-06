İstanbul'da ticareti yasak olan 45 papağan korumaya alındı - Haberler
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İstanbul'da ticareti yasak olan 45 papağan korumaya alındı

AA - Haberler | Güncel

Güngören'de, ticareti yasak olan ve yasa dışı üretimde kullanıldığı tespit edilen farklı türlerde 45 papağan korumaya alınırken, 25 papağan yumurtasına el konuldu.

İSTANBUL (AA) - Güngören'de, ticareti yasak olan ve yasa dışı üretimde kullanıldığı tespit edilen farklı türlerde 45 papağan korumaya alınırken, 25 papağan yumurtasına el konuldu.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akıncılar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, "Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme" kapsamında koruma altında olan papağanların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreste yapılan aramalarda, 43'ü yetişkin 2'si yavru 45 papağan ve 25 papağan yumurtası bulundu.

Ele geçirilen papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da ticareti yasak olan 45 papağan korumaya alındı

İstanbul'da ticareti yasak olan 45 papağan korumaya alındı

İstanbul'da ticareti yasak olan 45 papağan korumaya alındı

İstanbul'da ticareti yasak olan 45 papağan korumaya alındı
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