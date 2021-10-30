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İstanbul'da PKK operasyonu; 9 gözaltı-2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da PKK operasyonu; 9 gözaltı-2

İstanbul'da 11 ilçede PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da 11 ilçede Pkk'ya yönelik operasyon düzenlendi. 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarıyla irtibatta olan kişileri tespit etti. Ekipler, dün İstanbul'da 11 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan operasyon anları da kameralara yansıdı.


İstanbul'da PKK operasyonu; 9 gözaltı-2

İstanbul'da PKK operasyonu; 9 gözaltı-2

İstanbul'da PKK operasyonu; 9 gözaltı-2

İstanbul'da PKK operasyonu; 9 gözaltı-2

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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