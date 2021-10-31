İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü Deaş'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde DEAŞ adına eylem yapmak isteyen gruplara dahil oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, ibadethaneler, devlet kurumları ve güvenlik güçlerine yönelik silahlı eylem arayışı içerisinde olabilecekleri yönünde bilgiler bulunan iki şüpheli Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Diyar K. ve Erdal S. isimli iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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