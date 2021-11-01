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İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor

Beyoğlu'nda taksicilere yönelik denetim yapıldı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda taksicilere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim Meydanı'nda kurdukları kontrol noktasında taksicileri denetledi.

Denetim kapsamında polis ekipleri, araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulama kapsamında, taksi şoförlerine yönelik emniyet kemeri, taksimetre kontrolü ile yolcu seçip seçmediklerine yönelik denetimler yapıldı.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri
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