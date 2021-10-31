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Taksicilere yönelik denetimler sürüyor

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy'de kurdukları kontrol noktalarında taksicileri denetledi.

Denetim kapsamında polis ekipleri, araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan uygulamada bir taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı için 144 lira idari para cezası kesilirken, taksi sürücülerine İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve taksicilerin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı el ilanı verildi.

Taksicilere yönelik denetimler sürüyor

Taksicilere yönelik denetimler sürüyor

Taksicilere yönelik denetimler sürüyor

Taksicilere yönelik denetimler sürüyor

Taksicilere yönelik denetimler sürüyor

Taksicilere yönelik denetimler sürüyor

Taksicilere yönelik denetimler sürüyor

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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