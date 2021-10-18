İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler devam ediyor
AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksicileri denetledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksicileri denetledi.
Ekipler, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda denetimlerini gerçekleştirdi.
Polis ekipleri, uygulama kapsamında Şişli Mecidiyeköy'deki kontrol noktasında taksileri durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.
Uygulamada taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.
Kent genelinde yapılan uygulama saat 13.00'te sona erdi.
AA / Ali Ebubekir Tokcan - Son Dakika Haberleri