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İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Şişli'de kurulan kontrol noktalarında polis ekipleri taksileri durdurup, evrakları inceledi.

Taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimde, çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik olan taksicilere ceza yazıldı.

Çalışma evraklarında eksik olan bir taksi ise trafikten men edildi.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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