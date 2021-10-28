İstanbul'da taksicilerden İBB'ye protesto
İstanbul'da taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından teklif edilen 5 bin yeni taksi projesini protesto ediyor.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından teklif edilen 5 bin yeni taksi projesini protesto ediyor.
İBB tarafından teklif edilen ve bugünkü Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 10. kez gündeme getirilen 5 bin yeni taksi projesini protesto etmek amacıyla taksiciler, konvoy halinde Yenikapı Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi önüne geldi.
Üzerinde "Emeğe saygı, itibar suikastına son", "Esnaf sizin siyasi oyuncağınız değil" yazılı pankartlar asılan alanda toplanan taksiciler, UKOME toplantısı devam ederken dışarıda ellerinde Türk bayrakları ile eylem yapıyor.
Taksi projesinin görüşüldüğü UKOME toplantısını dışarıdan dinleyen taksiciler, yapılan konuşmaları zaman zaman ıslık çalarak protesto ediyor.
Taksicilerin protestosu sırasında polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
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