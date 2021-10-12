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İstanbul'da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti Taksici müşterilerinin unuttuğu ziynet eşyalarını karakola götürüp teslim etti Taksicinin bulduğu altınlar sahibine teslim edildi Taksiye aldığı müşterilerini Bayrampaşa'ya götüren taksici, araçta çok...

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti

Taksici müşterilerinin unuttuğu ziynet eşyalarını karakola götürüp teslim etti

Taksicinin bulduğu altınlar sahibine teslim edildi

İSTANBUL - Taksiye aldığı müşterilerini Bayrampaşa'ya götüren taksici, araçta çok miktarda ziynet eşyası unutulduğunu gördü. Soluğu karakolda alan taksici altınları karakola, polis ekipleri de sahiplerine teslim etti. Altınlarına kavuşan müşterilerin yaşadığı mutluluk ise kameralara yansıdı.

Bayrampaşa Kocatepe mahallesinde dün saat 13.50 sıralarında taksi şoförü Muzaffer Usta, 34 TBE 63 plakalı taksisine 3'ü kadın 4 kişiyi aldı. Taksici Usta yolcularını kaymakamlık binasına bıraktı. Yolcuların inmesinin ardından aracını kontrol eden Usta, bezin içerisinde 4 adet burma bilezik, 1 adet beşli reşat altın ve 50 lira unutulduğunu gördü. Taksisinde unutulan altınları fark eden taksi şoförü, soluğu Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği'nde alarak, unutulan altınları polis ekiplerine teslim etti.

Taksicinin davranışı takdir topladı

Polis ekipleri ise taksicinin bu örnek davranışının ardından yaptığı çalışma ile altınların sahibini buldu. Altınların teslim edildiği sahibi rahat bir nefes alırken, taksici örnek davranışı ile takdirleri topladı. Altınlarını bulan kadının mutluluğu ve yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti

İstanbul'da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti

İstanbul'da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti

İstanbul'da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti

İstanbul'da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti

İstanbul'da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti

İstanbul'da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti

İstanbul'da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti

İstanbul'da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti

İstanbul'da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti

İstanbul'da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti
İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul'da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti - Haberler
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