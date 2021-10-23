İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor - Haberler
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İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimlerini sürdürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Aksaray Meydanı'nda yapılan kontrollerde polis ekipleri taksileri durdurarak, evraklarını tek tek inceledi.

Taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik bazı kontroller yapıldı.

Denetimlerde, yolcu seçtiği tespit edilen 1 taksicinin çalışma ruhsatı 10 gün askıya alındı.

Sivil polis ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, ehliyetsiz araç kullanan taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı, aracı ise otoparka çekildi.

İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor

İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor

İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor
AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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