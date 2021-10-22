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İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de taksicileri denetledi.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de taksicileri denetledi.

Rıhtım Caddesi'nde kurulan kontrol noktasında, ekipler araçları tek tek durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadıkları, taksimetre açıp açmadıkları, trafik kurallarına uyup uymadıkları ve yolcu seçip seçmedikleri kontrol edildi.

Denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik taksicilere ceza yazıldı.

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri
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