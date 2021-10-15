İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri Kadıköy'de taksicileri denetledi.

Rıhtım Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında, ekipler araçları tek tek durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan, evrakları eksik olan taksicilere ceza yazıldı.

Çalışma belgesi olmayan bir sürücünün aracı da trafikten men edilerek otoparka çekildi.