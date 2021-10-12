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İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de kurdukları kontrol noktalarında taksicileri denetledi.

Denetim kapsamında polis ekipleri, tek tek araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadığı, taksimetre açıp açmadığı, trafik kurallarına uyup uymadığı, yolcu seçip seçmediği denetlendi.

Rıhtım Caddesi'nde yapılan uygulamada ekipler, sürücülere maske takmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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