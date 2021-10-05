FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

Yolcu seçen taksiciye ceza yazılırken aracı bağlandı

Kurallara uyan taksiciler, uymayanlardan şikayetçi

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te sivil trafik polisleri taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Yolcu seçen bir taksi sürücüsüne ceza yazılarak aracı bağlandı. Kurallara uyan sürücüler de uymayanlar hakkında şikayetini dile getirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerine hız verdi. Eminönü'nde taksilere yolcu kılığında binen sivil ekipler, kurallara uymayan sürücüleri denetim noktasında durdurdu.

Denetimde 1 taksi sürücüsüne sivil trafik ekibini aracına almadığı için bin 339 TL para cezası kesilerek aracı trafikten men edildi. Bir başka sürücüye de emniyet kemeri takmadığı için 144 TL cezai işlem uygulandı. Denetimde bir aracında bir kusur bulunmayan taksi sürücüleri, kurallara uymayanlardan şikayet etti.

"Ekmek parası kazanıyorsan kısa-uzun mesafe yok"

Kurallara uymayan taksicilerden şikayet eden taksi sürücüsü Nihat Kayalı, "Çok iyi yapıyorlar. Denetim yapsınlar. Herkes yolcu alsın. Madem bu arabaya çıkıyorsan, ekmek parası kazanıyorsan kısa-uzun yok. Biz yıllardan beri yapıyoruz. Taksicilik eskidendi. Şimdi öyle taksicilik yok. Benim arabamda bir kusur yok" diye konuştu.

"Kenarda bir yerde beklesem, almasam dedikleri haklı"

Yolcu seçmekten cezai işlem uygulanan Mesut Basın, "Işıklarda bekliyorum. Bana gelip diyor ki; 'Gidiyor musun?'. Yolun ortasında duruyorum. Kenarda bir yerde beklesem, almasam dedikleri haklı. Yolun ortasında dururken ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Türkiye'nin gündemi taksiler olduğu için bir şey diyemiyorum" dedi.

"Kısa mesafe kimse almıyor"

Sivil ekiplerin bindiği taksi sürücüsü Sefer Tanrıverdi, "Ben denetimleri yerinde buluyorum. Kısa mesafe kimse almıyor. Bana Taksim'e gideceğini söyledi. Ben de aldım. Bir şey demedim. Sivil polis olduğunu anlamadım" dedi.

"Kemerden ceza yazdılar"

Emniyet kemerinden ceza yediğini ifade eden Kıyasettin Aksungur, "Normalde benim hiçbir eksiğim yok. Bir problemim yok. 12 senedir bu işi yapıyorum. Bir yolcuya nereye gidiyorsun, kaç paraya götüreyim diye sormadım. Ben işimi yaparım. Beşiktaş'a ya da Taksim'e gitmem diye bir şey yok. Bana kemerden ceza yazdılar" dedi.