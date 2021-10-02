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İstanbul'da plak severler Kadıköy'de buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, belediyenin Hasanpaşa'daki merkez binası bahçesinde başladı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, belediyenin Hasanpaşa'daki merkez binası bahçesinde başladı. Bu yıl plaklar, halk ozanı usta sanatçı Neşet Ertaş anısına dönüyor.

Kadıköy Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenlediği Kadıköy Plak Günleri 2-3 ekim tarihlerinde Kadıköy Belediyesinin Hasanpaşa'da bulunan merkez binası bahçesinde gerçekleşiyor. Festival, 25 Eylül 2012 yılında hayatını kaybeden halk ozanı Neşet Ertaş'ın anısına düzenleniyor. Kırka yakın stand kurulan Kadıköy Belediyesinin bahçesindeki etkinliğe Kadıköylüler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Kadıköylülerin yanı sıra il dışından gelen vatandaşlarda katılım gösterdi. Plak severler beğendikleri tarza uygun plakları standlardan satın aldı.

Günün anlam ve önemine dair açıklamada bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Geçen sene pandemi nedeniyle yapamamıştık ve içimizde yapamadığımızdan dolayı uhde kalan, belediyemizin artık yapması gerektiğini kanıksadığımız bir işi yapmadığımız için çok üzgündük. Bu sene bu tarihe gelmesi birazcık bizim elimizde olmayan nedenlerle oldu. Yağmurlu bir havadayız ama olsun plak severler sanat severler koleksiyonerler satıcılar bütün stantları doldurdular ve tekrar söyleyeyim yağmura rağmen bayağı bir gelen var. Biz bunu bu sene belediye bahçemizde yapma kararı kaldık. Çünkü başka problemler çıktı. Daha önce yaptığımız yerler bu sene bize o imkanı sunmadılar. Ama canları sağ olsun. Bu sene de kendi belediye bahçemizde plak günlerini yapıyoruz. Önümüzdeki senelerde de yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Plak satışı yapan Berkay Okçu, "Öncelikle böyle bir organizasyonu bizlere Kadıköy Belediyesi sağladığı için onlara teşekkür ediyoruz. Buradaki hedefimiz daha çok plak severlerle buluşturmak plaklarımızı. Satışlar şu an için sakin geçiyor ama kalabalık olmasını bekliyoruz öğleden sonra saatlerinde özellikle. Türkçe yabancı daha çok yeni baskı ürünler bulunuyor ama onun yanı sıra işte kırk beşlik baskılar ya da otuz üçlük eski baskılar plaklarımızda mevcut" şeklinde konuştu.

(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu/İHA)

İstanbul'da plak severler Kadıköy'de buluştu

İstanbul'da plak severler Kadıköy'de buluştu

İstanbul'da plak severler Kadıköy'de buluştu

İstanbul'da plak severler Kadıköy'de buluştu

İstanbul'da plak severler Kadıköy'de buluştu

İstanbul'da plak severler Kadıköy'de buluştu

İstanbul'da plak severler Kadıköy'de buluştu
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