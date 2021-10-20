İstanbul'da otomobil 25 metreden uçtu, şoför son anda kurtuldu - Haberler
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İstanbul'da otomobil 25 metreden uçtu, şoför son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da otomobil 25 metreden uçtu, şoför son anda kurtuldu

Kağıthane'de yokuş aşağıya giderken freni boşalınca hızlanan bir otomobil, korkulukları kırarak yaklaşık 25 metreden bir binanın bahçesine uçtu.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de yokuş aşağıya giderken freni boşalınca hızlanan bir otomobil, korkulukları kırarak yaklaşık 25 metreden bir binanın bahçesine uçtu. Sürücünün son anda araçtan atlayarak kendini kurtardığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 01.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yokuş aşağıya seyir halinde olan Yusuf Tayfur'un idaresindeki 34 BT 6852 plakalı otomobilin freni bir anda boşaldı. Kontrolden çıkarak hızlanan araç, bir istinat duvarının üstündeki demir korkulukları kırarak yaklaşık 25 metreden bir binanın bahçesine uçtu. Sürücü aşağıya uçmadan araçtan atlayarak son anda kurtuldu. Sürücünün kendini atarak son anda kurtulduğu kazada ölen ya da yaralanan olmamakla birlikte araçta hasar meydana geldi.

Sesleri duyan çevredeki vatandaşların evlerinden dışarı çıkarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede önlem aldıktan sonra kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İncelemelerin ardından otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldıktan sonra çekiciyle emniyete otoparkına götürüldü.

SON ANDA ARAÇTAN ATLAYARAK KURTULDU

Olaya şahit olan mahalle sakini, "Aşağıdan bir patırtı geldi, çıktım benim de camımın demiri kırıldı zaten. Alt komşunun çerçevesi kırıldı, aşağıda elektrik direği kırıldı, bir sürü camımız falan kırıldı. Dördüncü kat orası, ben üçüncüdeyim, ben daha altta olduğuma göre dördüncü kat. Yaklaşık 25 metre burası. Yaralıda bir şey yoktu, buradan çıkmıştı. Demirler aşağı düşmeden buradan çıktı" dedi.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun - Ömer Faruk Yıldız-İHA)

İstanbul'da otomobil 25 metreden uçtu, şoför son anda kurtuldu

İstanbul'da otomobil 25 metreden uçtu, şoför son anda kurtuldu

İstanbul'da otomobil 25 metreden uçtu, şoför son anda kurtuldu

İstanbul'da otomobil 25 metreden uçtu, şoför son anda kurtuldu

İstanbul'da otomobil 25 metreden uçtu, şoför son anda kurtuldu

İstanbul'da otomobil 25 metreden uçtu, şoför son anda kurtuldu

İstanbul'da otomobil 25 metreden uçtu, şoför son anda kurtuldu

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