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Okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde gerekli belgeleri olmayan sürücülere ceza kesildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde gerekli belgeleri olmayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekiplerce , Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy, Ataşehir ve TEM Kuzey Yol Kavacık'taki belirlenen noktalarda öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.

Servis şoförünün evrakı, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeteli olup olmadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Gerekli belgeleri olmayan ve kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Öte yandan asayiş ekipleri de okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yaparken, bazı parklar ile iş yerlerinde uygulama yaptı.

Okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

Okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

Okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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