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İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetimde, gerekli belgeleri olmayan ve hostes bulunmayan öğrenci taşıyan servis aracı, trafikten men edildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da okul servislerine yönelik denetimde, gerekli belgeleri olmayan ve hostes bulunmayan öğrenci taşıyan servis aracı, trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekiplerce, Kadıköy ve Beyoğlu'nda okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Kadıköy Bostancı Mahallesi Kemal Akgüder Caddesi ile Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde okul servis araçlarını durduran ekipler, sürücü belgeleri, araçlarda rehber öğretmen bulunup bulunmadığı, kapasite üzerinde yolcu taşınıp taşınmadığı ve güvenlik önlemlerinin yeteli olup olmadığını kontrol etti.

Kadıköy'deki denetimde, öğrencileri taşıyan 34 GD 154 plakalı servis minibüsü durdurularak evrak kontrolü yapıldı. Yapılan incelemede hostes olmayan aracın MEB onaylı sertifikası ve okul taşıtı ibaresinin de bulunmadığı tespit edildi.

Araç, 60 gün trafikten men edilirken, sürücüsüne de 6 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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