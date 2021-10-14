İstanbul'da MİT ve emniyetten terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 1 gözaltı - Haberler
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İstanbul'da MİT ve emniyetten terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da MİT ve emniyetten terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 1 gözaltı

İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik MİT ve emniyet ortaklı operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik MİT ve emniyet ortaklı operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Suriye'de örgütün eylem hücreleri ile bağlantılı olduğu ileri sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) unsurları, bölücü terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu soruşturma kapsamında, 5 Ekim Salı günü Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik bombalı saldırı girişiminin faili olarak Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan örgüt mensubuyla ilişkili olduğu belirlenen Suriye uyruklu İsa C.'nin (20), İstanbul'da saklandığı tespit edildi. Güvenlik birimleri, 9 Ekim'de Bahçelievler'de düzenledikleri operasyonda İsa C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.'nin, örgütün Suriye kolu PKK/PYD tarafından eylem yapması için Türkiye'ye gönderilen teröristlerin ulaşım faaliyetlerine destek sağladığı, saklanacakları evleri temin ettiği belirlendi. Suriye uyruklu terörist, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

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Haber: İstanbul'da MİT ve emniyetten terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 1 gözaltı - Haberler
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