Son dakika haberleri... İstanbul'da MİT ve emniyetin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye'nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına saldırı...
Son dakika haberler... (Düzeltme) İstanbul'da MİT ve emniyetin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye'nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 kişi yakalandı.
İSTANBUL (İHA) - (Düzeltme) İstanbul'da MİT ve emniyetin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye'nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 kişi yakalandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri