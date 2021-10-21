Lokalde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lokalde çıkan yangın söndürüldü

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de içinde kütüphane ve çay ocağı bulunan bir lokalde çıkan yangın söndürüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de içinde kütüphane ve çay ocağı bulunan bir lokalde çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Mahallesi Pembegül Sokak'taki iki katlı lokalde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, binada hasar meydana geldi.

Lokalde çıkan yangın söndürüldü

Lokalde çıkan yangın söndürüldü

Lokalde çıkan yangın söndürüldü

Lokalde çıkan yangın söndürüldü
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu

Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu

 Son dakika gündem: GECE KULÜBÜNDEN 'KADIN ÇIKARMA' ÇATIŞMASI KAMERADA

Son dakika gündem: GECE KULÜBÜNDEN 'KADIN ÇIKARMA' ÇATIŞMASI KAMERADA

 Son dakika haberi | Diyarbakır'da 12 kişinin yaralandığı 'park kavgası' kamerada

Son dakika haberi | Diyarbakır'da 12 kişinin yaralandığı 'park kavgası' kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title