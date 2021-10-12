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İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor

İstanbul genelinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşam etkisini artırarak devam ediyor.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşam etkisini artırarak devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde de yağış etkisini gösterirken, D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu yakasında ise Üsküdar, Maltepe, Pendik, Beykoz ve Kartal'da kuvvetli sağanak etkili oluyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık istikametinde sis ve yağış nedeniyle trafik yavaş ilerliyor.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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