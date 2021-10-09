İstanbul'da kuaförde dehşet anları: Arkadaşını defalarca bıçakladı - Haberler
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İstanbul'da kuaförde dehşet anları: Arkadaşını defalarca bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'ndaki kuaförde çalışan İranlı bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'ndaki kuaförde çalışan İranlı bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansıdı. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu Çukur Mahallesi'ndeki bir kuaförde meydana gelen olayda, kuaförde çalışan İran uyruklu Farshid A.I. (32) ile arkadaşı olan bir şahıs oturdukları yerde tartışmaya başladı. Karşılıklı olarak taraflar birbirlerine aralarında yaşanan durum hakkında bir süre yüksek sesle konuştu.

Bir anda ayağa kalkıp belinden bıçak çıkarttı

Daha sonra bir anda ayağa kalkan şahıs, belinden çıkarmış olduğu bıçakla Farshid A.I.'nın üzerine atlayarak rastgele bıçak sallamaya başladı. Neye uğradığını şaşıran İran uyruklu şahıs, alnından ve çenesinden yaralanırken, kuaförde bulunanlar saldırganı ayırarak işyerinden çıkardı. Yaralı A.I. ise, ayağa kalkarak aynadan aldığı bıçak darbelerine baktı. Sağlık ekipleri yaralı adamı ayakta tedavi edip taburcu etti.

Arkadaşını üstüne atlatıp acımasızca bıçakladı

Yaşanan olayın ardından kuaför sahibinin arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerinin güvenlik kamerasını inceleyerek saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuaförde yaşanan dehşet anları kamerada

Beyoğlu'nda kuaförde yaşanan bıçaklı dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıslar arasında tartışmanın yaşandığı ve sonrasında ayağa kalkan saldırganın bir anda İranlı şahsın üzerine atlayarak bıçak salladığı ve kuafördekilerin araya girmesiyle işyerinden çıktığı görülüyor.

İstanbul'da kuaförde dehşet anları: Arkadaşını defalarca bıçakladı

İstanbul'da kuaförde dehşet anları: Arkadaşını defalarca bıçakladı

İstanbul'da kuaförde dehşet anları: Arkadaşını defalarca bıçakladı

İstanbul'da kuaförde dehşet anları: Arkadaşını defalarca bıçakladı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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