İstanbul'da köprüler 'Serebral Palsi' hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renge büründü - Haberler
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İstanbul'da köprüler "Serebral Palsi" hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renge büründü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri "Serebral Palsi" hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renklerle aydınlatıldı.

İSTANBUL (İHA) - Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri "Serebral Palsi" hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renklerle aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri "Serebral Palsi" hastalığına dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla yeşil renklerle aydınlatıldı. Her yıl çeşitli organizasyonların düzenlendiği bugünde İstanbul'daki iki köprü, gece boyunca yeşil renge büründü. - İSTANBUL

İstanbul'da köprüler Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renge büründü

İstanbul'da köprüler Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renge büründü

İstanbul'da köprüler Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renge büründü

İstanbul'da köprüler Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renge büründü

İstanbul'da köprüler Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renge büründü

İstanbul'da köprüler Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renge büründü

İstanbul'da köprüler
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Haber: İstanbul'da köprüler 'Serebral Palsi' hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renge büründü - Haberler
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