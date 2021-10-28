İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 52 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 52 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel
İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 52 kişi yakalandı

Ali AKSOYER / İSTANBUL'da 85 ayrı adrese yapılan baskınlarda haklarında mahkemelerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 kişi yakalandı.

İSTANBUL (DHA) - Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da  85 ayrı adrese yapılan baskınlarda haklarında mahkemelerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler arasında cinayet, gasp hırsızlık gibi suçlardan 19 yıl ile 6 yıl arasında değişen hapis cezaları alan hükümlüler bulunuyor. Yakalanan kişiler cezalarını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece sabaha karşı hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler daha önceden tespit edilen 85 adrese baskın yaptı. Baskınlarda firari durumda olan 52 hükümlü yakalandı. Yakalanan kişilerle ilgili işlemler İlçe Emniyet Müdürlüklerinde yapıldı. Yakalananlar arasında gasp suçundan 19 yıl hapis cezası kesinleşen Orhan E., 17 yıl 5 ay hapis cezası kesinleşen Hüseyin D., 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Cüneyt S. bulunuyor. Kasten adam öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezası alan Gökhan Ö. ve 11 yıl 8 ay hapis cezası alan Erol P. de yakalanarak cezaevine gönderilen hükümlüler arasında bulunuyor.


İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 52 kişi yakalandı

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 52 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Son Dakika Haberleri
Sahte PCR testi yapmışlardı, iddianame hazırlandı

Sahte PCR testi yapmışlardı, iddianame hazırlandı

 DÜNYACA ÜNLÜ 'TAKSİCİ' İSTANBUL'DA TAKSİ BULAMADI

DÜNYACA ÜNLÜ 'TAKSİCİ' İSTANBUL'DA TAKSİ BULAMADI

 Burun akıntısı ve boğaz ağrısına dikkat! Grip vakaları yeniden başladı, acillere başvurular iki kat arttı

Burun akıntısı ve boğaz ağrısına dikkat! Grip vakaları yeniden başladı, acillere başvurular iki kat arttı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title