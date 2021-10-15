İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 34 şüpheli yakalandı - Haberler
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İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 34 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel
İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 34 şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da haklarında mahkeme kararları ile hapis cezaları kesinleşen şüphelilere yönelik 75 adrese operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da haklarında mahkeme kararları ile hapis cezaları kesinleşen şüphelilere yönelik 75 adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda haklarında çocuğun cinsel istismarı, gasp, öldürme, hırsızlık gibi suçlardan hapis cezaları bulunan 34 hükümlü saklandıkları evlerde  gözaltına alınarak, cezaevlerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. 15 Ekim 2021 gecesi düzenlenen operasyonda polis daha önceden tespit ettiği 75 adrese baskın yaptı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hakkında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezası alan Mehmet B., "Gasp" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Ömer A., "Kasten adam öldürmek" suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası alan  Necati A.'nın bulunduğu öğrenildi. Ayrıca "Hırsızlık" suçundan 6 yıl hapis cezaları kesinleşen Satılmış Ö., İbrahim H., Fırat Can A. ve Erhan G.'nin de yakalananlar arasında olduğu belirtildi.

34 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri tamamlanan 34 şüphelinin cezalarını çekmek için cezaevlerine teslim edildiği öğrenildi.


İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 34 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 34 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 34 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 34 şüpheli yakalandı - Haberler
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