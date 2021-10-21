İstanbul'da "Karabük Tanıtım Günleri" düzenlenecek - Haberler
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İstanbul'da "Karabük Tanıtım Günleri" düzenlenecek

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
İstanbul'da

Karabük'ün kültürünü, yöresel lezzetlerini ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla İstanbul'da "Karabük Tanıtım Günleri" düzenlenecek.

İSTANBUL (AA) - Karabük'ün kültürünü, yöresel lezzetlerini ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla İstanbul'da "Karabük Tanıtım Günleri" düzenlenecek.

Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret eden Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) Başkanı Cevdet Akay, yaptığı konuşmada, 25-28 Kasım tarihlerinde Yenikapı'da "Karabük Tanıtım Günleri" etkinliği gerçekleştirileceğini söyledi.

Tanıtım günleri için bütün işlemlerin tamamlandığını belirten Akay, "Sayın Valimizin önderliğinde, Karabük Belediyesinin desteğiyle Karabük'ümüzü Yenikapı'da kültürü, sanatı, sporu gastronomisi ve turizmiyle tanıtmak istiyoruz." dedi.

Akay, Vergili'ye etkinliğin davetiyesini takdim etti.

İstanbul'da Karabük Tanıtım Günleri düzenlenecek

İstanbul'da Karabük Tanıtım Günleri düzenlenecek

İstanbul'da Karabük Tanıtım Günleri düzenlenecek

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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