İstanbul'da kamyonet hırsızlığı; kendilerininmiş gibi çalıştırıp, gittiler

İstanbul'da polise başvuran S.G.E. kendisine ait kamyonetin sabah kalktığında park ettiği yerden çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların aracı çaldıkları anda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti.