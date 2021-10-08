İstanbul'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da kumaş üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Topçular Mahallesi İncirlik Sokak'ta 4 katlı bir binanın kumaş üretimi yapılan son katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince caddede şerit çekilerek önlem alınırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için mücadele etti.

Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin de destek verdiği çalışma sonucu yangın söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, hasara neden olan yangının söndürülmesinin ardından bir süre soğutma çalışması yaptı.