İstanbul'da hava destekli trafik denetimi
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce hava destekli denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce hava destekli denetim gerçekleştirildi.
Uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlali yapan sürücüler helikopterle havadan tespit edilerek ekiplere bildirildi.
Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler, bu kişilere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Trafik uygulamasında hatalı sollama yapan, kurallara aykırı şerit değiştiren, emniyet kemeri takmayan sürücüler ile direksiyonda telefonla konuşan sürücülerin tespiti yapıldı.