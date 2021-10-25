İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Özellikle D-100 Kadıköy istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun artması da beklenenler arasında.

İSTANBUL YENİ HAFTAYA YÜZDE 60 TRAFİK YOĞUNLUĞU İLE BAŞLADI

İki günlük hafta sonu tatilinin ardından mesaiye başlayan İstanbul'da haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaşarak başladı.

Anadolu Yakasından Avrupa'ya geçişte ise Tem Otoyolu Ataşehir - Kavacık arası, 15 Temmuz Köprüsünde Çamlıca - Altunizade arasında trafik yoğunluğu oluştu. D - 100 Karayolu Kartal - Ümraniye arasında da belirli aralıklarla trafik yoğunluğunun oluştuğu kayıtlara geçti.

(Emre Sertdemir/İHA)