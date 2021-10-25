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İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanırken, saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 60'a ulaştı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanırken, saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 60'a ulaştı.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor. İş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar ile öğrenciler, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar'da Parseller - Gümüşpala mevkileri arasında trafik ağır ilerliyor.

Hadımköy'den TEM'e bağlantı yollarında trafik yoğunluğu gözlenirken, TEM'de Ankara istikametinde ise Bahçeşehir - Firuzköy mevki arasında trafik durma noktasına geldi.

Hal yolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk yaşanıyor.

Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde de vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu Edirne istikametinde Sultanbeyli ve Sancaktepe mevkisi, Ankara istikametinde ise Ataşehir mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 kara yolunda ise Kartal, Pendik ve Tuzla'da bazı bölgelerde yoğunluk gözlendi.

Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru yaşanan trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de Avrupa Yakası yönünde trafik gözleniyor.

Öte yandan, İBB verilerine göre saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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