İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten kayboldu - Haberler
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İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten kayboldu İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmedi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten kayboldu

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmedi. Görüş mesafesinin belirli ölçüde düşmesi nedeniyle köprüler gözden kayboldu.

Gece saatlerinde İstanbul'un farklı noktalarında etkili olan sis, görüş mesafesinin belirli ölçüde azalmasına neden oldu. Sisin yoğun şekilde etkili olmasından dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.

Sisin olmadığı zamanda Ortaköy Camisinin bulunduğu yerden görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu sefer görünmedi. Yoğun sisin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi belirli ölçüde düştü. Megakentte etkili olan sisin sabahın erken saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten kayboldu

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten kayboldu

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten kayboldu

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten kayboldu

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten kayboldu

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten kayboldu

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten kayboldu
İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Son Dakika Haberleri
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