Son dakika haberi: FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İl genelinde 25 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2015'te Polis Akademisi'nde öğrenciyken FETÖ/PDY'yle irtibatlı oldukları gerekçesiyle ihraç edilen, akademinin kapatılmasından sonra YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını sürdürdükleri tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 23 şüphelinin yakalanması için il genelinde 25 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, 15 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken 4 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi: FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı

Son dakika haberi: FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı

Son dakika haberi: FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı

Son dakika haberi: FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı

Son dakika haberi: FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı

Son dakika haberi: FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Gülşen Tarkan Tolga Akış Zeynep Bastık
Spor Muslera Ali Koç Cristiano Mesut Özil Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 10:03:31. #1.17#