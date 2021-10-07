İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı - Haberler
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İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı

İSTANBUL'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda, 18'i firari örgüt üyesi toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda, 18'i firari örgüt üyesi toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/ PDY soruşturmaları ve kovuşturmaları kapsamında firar durumda bulunan şüphelilerin İstanbul genelinde saklanabilecekleri adreslerden bazılarını tespit etti.

Daha önceki operasyonlarda yakalanamayan 28 şüphelinin, örgüt üyeleri tarafından hücre evi olarak kullanılan bu adreslerde olabileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, 24 adreste şüphelilerin yakalanmasına ve suç unsurlarına el koymak amacıyla bugün saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 18'i firari örgüt üyesi olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde toplam 27 bin lira, 650 euro ve 600 dolar ele geçirildi.


İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Son Dakika Haberleri
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