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İstanbul'da elektrikli scooterlara yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da elektrikli scooterlara yönelik denetim Son 3 günde gerçekleştirilen denetimlerde 260 araç kontrol edilirken, kurallara uymadıkları belirlenen 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira idari para cezası uygulandı İstanbul'da elektrikli scooterlara yönelik son 3 günde yapılan denetimlerde 260...

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da elektrikli scooterlara yönelik denetim

Son 3 günde gerçekleştirilen denetimlerde 260 araç kontrol edilirken, kurallara uymadıkları belirlenen 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira idari para cezası uygulandı

İSTANBUL - İstanbul'da elektrikli scooterlara yönelik son 3 günde yapılan denetimlerde 260 araç kontrol edilirken, kurallara uymadıkları belirlenen 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da elektrikli scooterlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Son 3 günde yapılan denetimlerde toplam 260 araç kontrol edildi. Tehlikeli davranışlarda bulundukları, araçta sürücünün dışında başkasını taşıdığı, aracı bisiklet yolu veya şeridi olmasına rağmen taşıt yolunda sürdüğü, kural ve yasaklara uymadıkları belirlenen 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da elektrikli scooterlara yönelik denetim

İstanbul'da elektrikli scooterlara yönelik denetim

İstanbul'da elektrikli scooterlara yönelik denetim

İstanbul'da elektrikli scooterlara yönelik denetim
İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri
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