İstanbul'da elektrikli scooter denetimleri; 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira ceza - Haberler
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İstanbul'da elektrikli scooter denetimleri; 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira ceza

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da elektrikli scooter denetimleri; 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira ceza

İSTANBUL genelinde elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira idari para cezası kesildi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL genelinde elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul genelinde  25 - 26 - 27 Ekim 2021 tarihlerinde elektrikli scooter kullananlara yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde toplam 260 adet elektrikli scooter kontrol edildi. 14 adet bisiklet yolu olmasına rağmen taşıt yolunda sürülmesi, 26 adet  yaya yolunda sürülmesi,  1 adet araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken zorlaştırıcı veya tehlike doğurucu davranışlarda bulunması,  4 adet  sürücü dışında başka kişilerin taşınması, 7 adet de yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak ile diğer ilgili maddelerden 34 adet  olmak üzere toplam 86 adet idari para cezası uygulandı. Denetimlerde toplam 30 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.


- İstanbul

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