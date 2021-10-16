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İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi

İstanbul'daki bazı eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki bazı eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarında eş zamanlı denetim yaptı.

Ekipler, işletmelerin evraklarını kontrol etti, şüpheli görülen kişilere de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Beyoğlu'nda bir mekana sigara yasağına uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
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