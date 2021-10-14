İstanbul'da dehşet anları: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Çağlayan'da silahlı saldırgan, çevrede bulunan vatandaşlara aldırış etmeden aracını trafik ortasında bırakıp güpegündüz bir iş yerine kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, olay yerinden kaçan "Japon" lakaplı saldırgan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, önceki hafta Cuma günü saat 08.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, insan ve araç yoğunluğunun yaşandığı caddede aracını durduran silahlı şahıs, bir anda aşağıya inip kimseye aldırış etmeden güpegündüz içerisinde avukatlık bürolarının ve derneğin olduğu iş yerine kurşun yağdırdı. Yaşanan dehşet anları sonrasında silahlı saldırgan hiçbir şey olmamış gibi aracına geri binip olay yerinden kaçtı. Olayın ardından vatandaşlar polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

KAĞITHANE POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelmeye aldı. Görüntüler üzerinden çalışma yapan ekipler, şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan "Japon" lakaplı Hakan T. olduğunu belirledi. Hakan T. isimli şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan Kağıthane'de şahsın güpegündüz kimseye aldırış etmeden iş yerini kurşunladığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın trafikte aracını durdurup aşağıya inerek iş yerine kurşun sıkıp tekrar araca binip kaçtığı görülüyor.

(Doğan Can Cesur - Mehmet Başa - Ömer Faruk Yıldız - Onur Dursun-İHA)