İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şişli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kutlamalar, Halaskargazi Caddesi'ndeki Şişli Atatürk Evi Müzesi önünde başladı.

Atatürk Evi önünde oluşturulan kortej, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in önderliğinde ellerinde bayraklar, meşaleler ve müzik eşliğinde Büyük Fener Alayı geçişi yaptı.

Maçka Demokrasi Parkı'nda sona eren fener alayı sonrasında Can Bonomo konser verdi.

Belgrad Ormanı'nda Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı

İstanbul'da doğa severler, Belgrad Ormanı'nda yaptıkları doğa yürüyüşü ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünün davetiyle İstanbul Doğa Sporları Kulübü üyeleri Belgrad Ormanı'nda buluşarak doğa yürüyüşü yaptı.

Doğa yürüyüşü sırasında İstanbul Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çiçek, yürüyüşe katılanlara Belgrad Ormanı hakkında bilgi verdi.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Suadiye Işıklar'da toplanan kalabalık grup, Bağdat Caddesi'nde meşaleli yürüyüş düzenledi. Gruptakiler, cadde boyunca ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle, seslendirilen 10. Yıl Marşı'na eşlik ederek yürüdü.

Hoparlör ve dev ekran sistemleriyle etkinlik cadde boyunca her noktadan izlenebildi.

Gruptakiler, yürüyüşün bittiği nokta olan Caddebostan'da saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı söyledi.

Büyükçekmece'de bayram coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Büyükçekmece'de etkinliklerle kutlandı. Binlerce Büyükçekmecelinin meşaleler ve bayraklarla katıldığı Cumhuriyet korteji ve fener alayı ilçede bayram coşkusu yarattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bal mumu heykelinin bulunduğu, Atatürk'ün tören aracı olarak kullandığı aracın birebir benzeri arabanın öncülüğünde Cumhuriyet konvoyu gerçekleştirildi.

Büyükçekmeceli gazilerin de yer aldığı klasik arabalarla oluşturulan konvoy vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Fener alayına, Büyükçekmeceli gençler 98 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile katıldı.

Gecenin finalinde sanatçı Ece Seçkin sahne aldı.

Bu arada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Kulesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı beyaz renklere büründü.