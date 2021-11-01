İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
İstanbul'da

İstanbul'da, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlar denetlendi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlar denetlendi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Güney Yol Levent katılımı FSM istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu.

Sürücülerin evraklarının kontrol edildiği denetimlerde çakar kullanan 1 araca işlem yapıldı.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri
İMAMOĞLU: İSTANBUL'DA 2.5 MİLYON GÖÇMEN VAR

İMAMOĞLU: İSTANBUL'DA 2.5 MİLYON GÖÇMEN VAR

 Haftanın ilk iş günü yağmurla buluşunca, İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Haftanın ilk iş günü yağmurla buluşunca, İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

 Sahibi, köpeğini öldüresiye dövdü! Hayvanseverler görüntüdeki kişinin bulunmasını istiyor

Sahibi, köpeğini öldüresiye dövdü! Hayvanseverler görüntüdeki kişinin bulunmasını istiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title