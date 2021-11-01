İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi
AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
İstanbul'da, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlar denetlendi.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlar denetlendi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Güney Yol Levent katılımı FSM istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu.
Sürücülerin evraklarının kontrol edildiği denetimlerde çakar kullanan 1 araca işlem yapıldı.
AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri
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