İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi - Haberler
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İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
İstanbul'da

İstanbul'da, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlar denetlendi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlar denetlendi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Yakası Kavacık Köprüsü katılımı FSM istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu.

Çakar kullanan sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, güvenlik şeridi ihlali yapan bir sürücüye de 1.339 lira idari para cezası yazıldı.

Ayrıca görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanan sürücülere de idari para cezası uygulandı.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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