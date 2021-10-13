İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası Kavacık Köprüsü katılımı FSM istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu.

Denetimde çakar kullanan sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Uygulamada, güvenlik şeridi ihlali yapan 3 sürücüye de toplam 4 bin 17 lira para cezası kesildi.