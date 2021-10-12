İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İSTANBUL (DHA) - TRAFİK Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'da mesai başlangıç saatlerinde çakarlı araçlarla güvenlik şeridini kullanan sürücülere yönelik, denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde mevzuata uygun olmayan ışık ve çakar kullanan sürücülere ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kavacık'ta TEM Otoyolu üzerinde güvenlik şeridini kullanan çakarlı araçlarla ilgili denetim yaptı. Denetimler sırasında güvenlik şeridini kullanan çakarlı araçlar, tek tek durdurularak kontrol edildi. Sürücülerin tahsis belgelerini kontrol eden trafik ekipleri, mevzuata uygun olmayan çakar ve siren kullanımı nedeniyle sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimler sırasında ise çok sayıda özel otomobilin güvenlik şeridi kullandığı görüldü. Bu sürücülere de güvenlik şeridi ihlalinden trafik cezası kesildi.