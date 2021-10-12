İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası Kavacık Köprüsü'nde çakar kullanan araçları durdurdu.

Sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler, usulsüz çakar kullanan bir sürücüye 2 bin 678 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca güvenlik şeridi ihlali yapan bir sürücüye de 1339 lira para cezası kesildi.