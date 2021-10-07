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İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

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İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik Ataşehir TEM Otoyolu'nda yapılan denetimlerde cam filmi bulunan otomobil sürücüsü ve emniyet şeridi ihlal eden 2 sürücüye toplam 2 bin 992 lira ceza kesildiİstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü...

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik Ataşehir Tem Otoyolu'nda yapılan denetimlerde cam filmi bulunan otomobil sürücüsü ve emniyet şeridi ihlal eden 2 sürücüye toplam 2 bin 992 lira ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Ekipler cam filmi bulunan otomobil sürücüsü ve emniyet şeridi ihlal eden 2 sürücüye de toplam 2 bin 992 lira ceza kesti.

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

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Haber: İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ - Haberler
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